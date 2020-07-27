Инсайдером Джоном Проссером, который считается проверенным источником, была названа дата анонса Google Pixel 4a. Так, согласно утекшей информации, официально представить грядущий смартфон должны уже в начале августа, а если точнее — 3 числа.

Ранее предполагалось, что устройство будет анонсировано не позднее мая, однако по неизвестным причинам Google не представила новинку. Сейчас же инсайдер уверен, что Google Pixel 4a будет представлен общественности уже 3 августа.

Что касается технических особенностей, предполагается, что Pixel 4A оснастят 5,81-дюймовым OLED экраном с разрешением 2340 х 1080 пикселей. Смартфону приписывают аккумулятор ёмкостью 3080 мАч, основную камеру на 12 Мп, а также врезанную в экран селфи-камеру на 8 Мп. Предварительная стоимость устройства составляет 400 долларов или 28,6 тыс. рублей.