В Северной Ирландии обнаружен храмовый комплекс

Форт находится в графстве Арма и является одной из пяти королевских столиц исторических провинций древней Ирландии. Он входит в состав так называемого комплекса Наван, который включает Форт Хоги, Конюшни короля и озеро Лафнашад и представляет собой насыпь в виде холма.

Ученые сразу из нескольких институтов провели на территории комплекса геофизические исследования, результатом которых стало обнаружение масштабного церемониального храмового комплекса. Он по мнению ученых использовался вплоть до средних веков. Этот комплекс был открыт в шестидесятые годы и до нынешнего времени считалось, что постройки были жилыми покоями королей.

По словам Патрика Глиссона из Королевского университета Белфаста, этот храмовый комплекс является одним из самых больших и наиболее сложным ритуальным сооружением доримского периода в Северной Европе.

Комплекс описан и в ирландской мифологии, согласно которой форт был резиденцией короля Ольстера — Чончобхара мак Нессы.