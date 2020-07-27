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Ядерный реактор для Луны построит частная компания 

Популярная механика 3 часа назад
Ядерный реактор для Луны построит частная компания
Фото: Популярная механика
Речь идет о разработке реактора поверхностного деления (fission surface power system), о разработке которого впервые говорили уже более десяти лет назад. Теперь, возможно, что после успеха SpaceX, строительство будет доверено негосударственным компаниям. Этот реактор должен будет удовлетворить потребности будущих человеческих колоний.
Вначале энергетическое ведомство совместно с NASA и Национальной лабораторией штата Айдахо будут оценивать поступающие предложения. В итоге будет определена компания, которая и займется реализацией проекта, старт которого намечена на 2026 год.
Первое совещание по нему должно состояться ужу в августе. В целом проект разделен на две стандартные фазы. Сначала будет разрабатываться сам реактор, и далее будет создан опытный образец. При условии удачных испытаний, построят еще и второй реактор, который отправят на Луну. Соответственно, помимо самого реактора, предполагается еще и создание специальных космических кораблей и лендеров для доставки реактора на спутник Земли. Реактор будет весить около 3500 килограмм, а срок службы составит порядка десяти лет. Его мощности должно быть достаточно для полноценной исследовательской работы человека на Луне.
Но вместе с тем, в научном сообществе обеспокоены, что такие быстрые сроки реализации и техническая спецификация проекта могут говорить, что в реакторе будет использован высокообогащенный уран, используемый в ядерном оружии.
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Наука и техника , Технологии , SpaceX , NASA
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