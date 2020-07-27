Вакцину от коронавируса американской компании Moderna можно назвать одним из самых известных перспективных препаратов в этой области. Его разработка началась еще в январе этого года, к первой фазе клинических испытаний компания перешла уже в марте, а ко второй — в мае, почти за месяц до начала первой фазы испытаний российской вакцины Центра Гамалеи. В июне Moderna выпустила пресс-релиз о позитивных предварительных результатах первой фазы испытаний, а в начале июля опубликовала данные в виде научной работы.

О тревожных сигналах порталу Contagion Live рассказала вирусолог Центра инфекций и иммунитета Колумбийского университета Анжела Расмуссен.

«Трех участников испытаний пришлось вывести из процесса тестирования из-за, как говорится в исследовании, «системных неблагоприятных реакций». Подробности о серьезности симптомов не описаны, однако, как ранее рассказал один из участников испытаний в интервью какому-то СМИ, он терял сознание, у него была крайне высокая температура, а также головокружение и сильная рвота. Это довольно серьезные побочные эффекты для вакцины. В этом проблема первых фаз испытаний — в них участвуют так мало добровольцев, что частоту проявления побочных эффектов может быть сложно оценить. Это случайное событие или же на следующих этапах подобные симптомы будут встречаться еще чаще?»

Промежуточные результаты первой фазы испытаний российской вакцины Центра Гамалеи можно назвать более позитивными. И в Сеченовском университете, и в госпитале Минобороны заявили о минимальных побочных эффектах — правда, в отличие от данных Moderna, речь идет о заявлениях и пресс-релизах, а не о публикации научного исследования. Несмотря на «системные неблагоприятные реакции», американский регулятор дал компании разрешение на запуск масштабной третьей фазы испытаний, участие в которой должны принять до 30 тысяч человек. Как пишет CNN, ожидается, что набор волонтеров, часть из которых получат вакцину, а часть — плацебо, может начаться уже в этот понедельник. После введения вакцины добровольцы не будут наблюдаться в изоляции, а продолжат жить обычной жизнью. И это принципиальное отличие третьей фазы от предыдущих, говорит в беседе с The Conversation научный сотрудник Университета Вандербильта в Теннесси Санджей Мишра.

«Пока что исследования показали лишь то, что при введении данного препарата в тело человека оно начинает производить определенные антитела. Но мы не знаем, достаточно ли таких уровней антител для того, чтобы защитить человека от вируса. Все имеющиеся на сегодняшний день результаты были получены, как говорится, in vitro, в пробирке — а не в реальных условиях. Поэтому нам необходимо дождаться подтверждения того, что повышенный уровень определенных антител действительно позволяет предотвратить заражение COVID-19».

Несмотря на большие надежды, которые возлагают на вакцину Moderna как власти США, так и инвесторы компании, загадывать пока рано. За свою десятилетнюю историю Moderna не выпустила на рынок ни одного препарата, хотя и участвовала в совместных проектах с AstraZeneca, разработчиком другой известной на Западе перспективной вакцины от коронавируса.

Тем не менее за полгода с момента объявления о разработке препарата акции Moderna выросли втрое, а на новостях о скором переходе к третьей фазе испытаний в моменте поднимались еще в полтора раза. Что касается России, руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявлял, что массовые испытания отечественной вакцины могут начаться в середине августа.