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Instagram уличили в слежке за пользователями 

Газета.Ru и ещё 9 19 минут назад
Instagram уличили в слежке за пользователями
Фото: depositphotos.com
Пользователи социальной сети Instagram полагают, что за ними следят через фронтальную камеру, пишет The Verge.
Первыми о неожиданном поведении приложения сообщили владельцы Phone, установившие бета-версию iOS 14. В этой версии появилась функция оповещения о работающей камере или включенном микрофоне. И, когда люди использовали приложение, у них загорался зеленый индикатор, означающий "камера включена". При этом пользователи не делали фотографии и не записывали видео, а просто листали ленту., когда за ними "наблюдали".
Как сообщил представитель Instagram, данная ситуация была вызвана ошибкой в приложении, и она уже исправляется.

"Мы нашли и исправляем ошибку в iOS 14 Beta, которая по ошибке указывает на то, что приложение используют камеру Мы не получаем доступ к вашей камере и контент не записывается, когда люди не используют камеру", — отметили в компании.

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Наука и техника , Гаджеты
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