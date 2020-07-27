Instagram уличили в слежке за пользователями 

Пользователи социальной сети Instagram полагают, что за ними следят через фронтальную камеру, пишет The Verge.

Первыми о неожиданном поведении приложения сообщили владельцы Phone, установившие бета-версию iOS 14. В этой версии появилась функция оповещения о работающей камере или включенном микрофоне. И, когда люди использовали приложение, у них загорался зеленый индикатор, означающий "камера включена". При этом пользователи не делали фотографии и не записывали видео, а просто листали ленту., когда за ними "наблюдали".

Как сообщил представитель Instagram, данная ситуация была вызвана ошибкой в приложении, и она уже исправляется.