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Китай испытал крупнейший в мире гидросамолет 

Lenta.ru и ещё 7 23 минуты назад
Крупнейший в мире гидросамолет AG600 успешно завершил свой первый полет над морем. Соответствующее видео на YouTube опубликовал канал New China TV.
Тесты прототипа самолета-амфибии состоялись в городе Циндао, расположенном на берегу Желтого моря. В воздухе самолет находился более получаса. Ранее испытания летательного аппарата проводились над сушей и в водохранилище.
В сентябре 2019 года «Известия» сообщили, ссылаясь на источники в Минобороны России и авиационной отрасли, что Военно-морской флот страны получит А-42 (А-40) «Альбатрос», предназначенный для обнаружения и отслеживания вражеских субмарин, а также проведения спасательных работ во время шторма.
В марте 2016 года начальник морской авиации Черноморского флота (ЧФ) полковник Геннадий Загонов заявил, что к 2020 году противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 будут заменены на гидропланы А-40 «Альбатрос».
Согласно FlightGlobal, экипаж AG600, вмещающего до 50 пассажиров, состоит из четырех человек. AG600 предназначен для спасательных работ и тушения пожаров. Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями Dongan WJ-6. Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 тонны.
Если бы российский А-40 «Альбатрос», оснащенный турбореактивными двигателями, летал, то он считался бы крупнейшим в мире самолетом-амфибией.
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Наука и техника , Армия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны , газета "Известия" , Китай , Циндао
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