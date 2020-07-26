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SpaceX совершит новую попытку запуска на орбиту спутников Starlink

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад
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Вместе с мини-спутниками ракета-носитель доставит на орбиту два космических аппарата для мультиспектральной съемки Земли.
SpaceX совершит новую попытку запуска спутников Starlink
Фото: Igor Golovniov, ZUMAPRESS.com, GloballookpressIgor Golovniov, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Компания SpaceX, основанная американским предпринимателем Илоном Маском, собирается осуществить очередную попытку запуска ракеты-носителя Falcon 9 для доставки на орбиту новой партии спутников Starlink.
Пуск ракеты с аппаратами для создания глобального интернет-покрытия откладывался уже несколько раз по причине неподходящих погодных условий и технических трудностей, связанных с необходимостью дополнительного тестирования систем.
Согласно изначальному плану, Falcon 9 должен был улететь с космодрома NASA во Флориде еще в июне. Седьмая попытка вылета ракеты-носителя с 57 мини-спутниками намечена на 03.45 по местному (10.45 по московскому) времени 31 июля.
Вместе со спутниками Starlink на орбиту будут выведены два космических аппарата Global-5 и Global-6 компании BlackSky, предназначенных для мультиспектральной съемки Земли.
Предыдущий пуск спутников, произведенный компанией SpaceX, состоялся 13 июня текущего года.
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Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,NASA
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