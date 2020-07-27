Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вектор» начинает клинические испытания вакцины от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 47 минут назад
«Вектор» начал клинические испытания вакцины от COVID-19
Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press
С понедельника центр «Вектор» начинает клинические испытания вакцины от коронавируса, сообщают информационные агентства.
Будут вакцинированы первые добровольцы, передает РИА «Новости».
Испытания начнут с группы из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Позднее к испытаниям присоединятся добровольцы в возрасте до 60 лет. Всего планируется проверить вакцину на 300 добровольцах, включая 60 сотрудников центра. Первый этап клинических исследований завершится в сентябре.
Напомним, 24 июля Роспотребнадзор сообщил, что «Вектору» разрешили клинические испытания вакцины от коронавируса.
Отметим, что Минобороны России и Исследовательский центр имени Гамалеи уже успешно завершили фазу клинических испытаний.
Видео дня. Сотрудники ФСБ задержали 22 участников террористической ячейки
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно об эффективности ультрафиолета в борьбе с коронавирусом Стало известно об эффективности ультрафиолета в борьбе с коронавирусом Новую сверхлегкую ракету в России пообещали создать к 2024 году Новую сверхлегкую ракету в России пообещали создать к 2024 году Инфекционист объяснил, почему коронавирус не опасен для отдыхающих на море Инфекционист объяснил, почему коронавирус не опасен для отдыхающих на море
Наука и техника , Министерство обороны , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
«Это был полный провал его политики»
«Это был полный провал его политики»
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Видео
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
00:42
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
00:12
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
01:26
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
00:37
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Истребители США устроили ЧП в небе над Сирией
01:31
Истребители США устроили ЧП в небе над Сирией
Армия Конфликты
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение