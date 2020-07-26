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В MacBook и iMac появится долгожданная функция из Windows 

Популярная механика и ещё 3 6 часов назад
В MacBook и iMac появится функция из Windows
Фото: Популярная механика
И это при том, что именно Apple была той компанией, которая максимально вкладывалась в популяризацию таких надежных способов идентификации пользователя, как отпечаток пальца или трехмерная карта лица. Последняя функция и вовсе впервые была коммерчески успешно реализована на смартфонах iPhone под названием FaceID. Но скоро все может кардинально измениться: в коде новейшей версии операционной системы macOS были найдены упоминания аналога этого решения для биометрической аутентификации.
Как пишет портал 9To5Mac, изучив третью бета-версию macOS Big Sur, специалисты обнаружили расширение, которое поддерживает работу с PerlCamera. Именно это кодовое название носил инфракрасный Time-of-Flight датчик в прошивке iPhone X — первого смартофона Apple с FaceID. Расширение обращается к функциям FaceDetect (“определение лица”) и BioCapture (“захват биометрии”), что подтверждает догадки аналитиков.
Причем программный компонент не является каким-то «остатком кода» в компонентах, который един для macOS и iOS — это совершенно точно специализированное решение для «старшей» операционной системы, пусть она теперь имеет и гораздо больше общего с «планшетной» и «смартфонной». В любом случае, как отмечают «хакеры», данное расширение пока еще явно неготово к тому, чтобы называться полноценной функцией и требует существенной доработки.
Сроки появления компьютеров Apple с биометрической аутентификацией по лицу неизвестны и даже слухов пока о них не появлялось. Стоит отметить, что даже сканер отпечатка пальцев на данный момент присутствует далеко не во всех macBook, а в iMac его и подавно нет. При этом количество даже бюджетных Windows-ноутбуков с такой опцией весьма велико. Справедливости ради, стоит отметить, что полнофункциональный апплет Hello с распознаванием лица есть только в бизнес-продуктах некоторых брендов (Lenovo, Asus, HP и Acer).
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Наука и техника , Гаджеты , Apple
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