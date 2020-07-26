НАСА опубликовало реальное видео с Марса

НАСА опубликовало видеопанораму пейзажей с Марса. Кадры были сняты с камер на борту роверов. В организации отметили, что благодаря последним технологиям появилась возможность увидеть почти вживую как выглядит Красная планета.

В настоящее время специалисты НАСА работают над тем, как решить проблему со скоростью отправки данных на Землю. Пока она составляет 32 килобита в секунду, несмотря на высокое качество камер.

Размещенное видео сделали в результате искусной «склейки» снимков высокого разрешения.