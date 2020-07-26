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НАСА опубликовало видео с Марса в высоком качестве 

Вечерняя Москва и ещё 1 44 минуты назад
НАСА опубликовало реальное видео с Марса
Фото: NASA
НАСА опубликовало видеопанораму пейзажей с Марса. Кадры были сняты с камер на борту роверов. В организации отметили, что благодаря последним технологиям появилась возможность увидеть почти вживую как выглядит Красная планета.
В настоящее время специалисты НАСА работают над тем, как решить проблему со скоростью отправки данных на Землю. Пока она составляет 32 килобита в секунду, несмотря на высокое качество камер.
Размещенное видео сделали в результате искусной «склейки» снимков высокого разрешения.
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Наука и техника , NASA
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