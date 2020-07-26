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Учёные нашли пользу от мурашек по коже 

Ferra.ru и ещё 1 3 часа назад
Учёные нашли пользу от мурашек по коже
Фото: Ferra.ru
Ощущение, которое возникает при появлении «гусиной кожи», обычно описывают фразой «мурашки побежали». У животных с шерстью такая реакция может выполнить полезную функцию — например, защитить от холода. Но почему она есть у людей? Кажется, учёные нашли пользу от мурашек по коже.
Исследователи из Гарвардского университета обнаружили, что типы клеток, ответственных за «гусиную кожу», также важны для регуляции стволовых клеток, благодаря которым регенерируются волосяные фолликулы. Подкожные мускулы, которые сокращаются при мурашках, служат также для соединения симпатического нерва со стволовыми клетками волосяных фолликулов. Симпатический нерв реагирует на холод, а также стимулирует активацию стволовых клеток. То есть способствует росту волос в долгосрочной перспективе.
В будущем учёные намерены лучше изучить, как внешняя среда может влиять на стволовые клетки.
Симпатический нерв (зелёный) выпускает нейротрансмиттеры, которые нацеливаются на стволовые клетки волосяных фолликулов (синий) Shwartz, Gonzalez-Celeiro, Chen, et al. / Cell
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Наука и техника , Наука , Гарвардский университет
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