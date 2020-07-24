Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США захотели создать линию связи с Россией по космосу 

Lenta.ru 1 час назад
США захотели создать линию связи с Россией по космосу
Фото: JOE SKIPPER / Reuters
США предложили России создать линию связи для предотвращения конфликтных ситуаций в космическом пространстве. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, передает РИА Новости.
По его словам, более реальным представляется организовать двусторонний канал связи, чем многосторонний. Форд отметил, что создание линии связи обусловлено необходимостью оперативной коммуникации между США и Россией для решения потенциальных проблем. Он подчеркнул, что в последние две недели Россия делает странные и опасные вещи на орбите, и поэтому может произойти определенное недопонимание.
Помощник госсекретаря США по международной безопасности рассказал, что стороны обсудят данный вопрос на переговорах экспертов двух стран в Вене, которые пройдут на следующей неделе.
Ранее Форд заявил, что Соединенные Штаты считают «плохими идеями» предложения России и Китая о создании международного договора о неразмещении оружия в космосе. По его словам, «практически невозможно дать определение тому, что такое "оружие в космосе"». Кроме того, указал дипломат, даже если соглашение будет принято, вряд ли будет возможно следить за его соблюдением.
На этой неделе глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит обвинил Россию в испытаниях космического противоспутникового оружия в июле текущего года. По его словам, действия подобного рода угрожают мирному использованию космического пространства и создают риск того, что обломки могут стать угрозой для спутников и космических систем, от которых зависит мир. Космическое командование США также заявило о наличии сведений об испытаниях Россией противоспутникового оружия, которые не принесли разрушений. По данным ведомства, 15 июля от российского спутника «Космос-2543» отделился некий объект, который в каталоге командования обозначен как номер 45915.
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Последние новости
ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах Путин снова занялся конфликтом Армении и Азербайджана Путин снова занялся конфликтом Армении и Азербайджана
Комментарии
Наука и техника , Харви Смит , Ford , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия «прикрыла» Израиль от «смертельной угрозы»
Россия «прикрыла» Израиль от «смертельной угрозы»
«Дубина» России смертельно испугала Польшу
«Дубина» России смертельно испугала Польшу
Пентагон сделал заявление о происхождении НЛО
Пентагон сделал заявление о происхождении НЛО
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Видео
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение