Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Динозавр размером с колибри оказался ящерицей 

Популярная механика 1 час назад
Динозавр размером с колибри оказался ящерицей
Фото: Lars Schmitz
Журнал Nature отозвал статью о самом маленьком мезозойском динозавре, поскольку его останки были, по всей видимости, неправильно классифицированы.
В марте этого года Nature опубликовал статью китайских, американских и канадских палеонтологов об обнаруженном в Мьянме в куске янтаря крошечном черепе, который, как решили ученые, принадлежал неизвестному ранее виду динозавров Oculudentavis khaungraae, жившему сто миллионов лет назад. Новость привлекла внимание СМИ по всему миру, и мы также сообщали об этой находке.
Сомнения в том, что череп действительно принадлежит динозавру появились практически сразу же — он был слишком нетипичен для представителей этих рептилий. И в последующие месяцы в научном мире разгорелась активная дискуссия о том, чей же все-таки череп нашли в Мьянме.
Оппоненты авторов статьи, коих набралось достаточно много, утверждали, что это череп ящерицы, а ящерицы и динозавры относятся к к разным группам рептилий. Несколько китайских исследователей опубликовали статью на эту тему на сайте bioRxiv, еще одна группа ученых заявила, что они находили схожие останки, после изучения которых пришли к выводу, что это останки ящерицы.
Палеонтологи, классифицировавшие череп как принадлежащий динозавру, приводили контраргументы, но в конечном итоге редакция Nature, взвесив все доводы сторон, решила статью снять.
Интересно, что мнения самих авторы статьи по поводу решения редакции разошлись — часть из них согласилась, признав, что в классификации действительно была допущена ошибка. Но при этом все они уверены, что работа с останками была проведена квалифицировано, и само исследование по-прежнему сохраняет научную ценность.
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Популярная механика: последние новости
В Антарктике «протекает» метан, ученые не знают почему В Антарктике «протекает» метан, ученые не знают почему В Ленобласти найдены шведские редуты времен Северной войны В Ленобласти найдены шведские редуты времен Северной войны Астрономы сделали фото планетарной системы похожей на нашу Астрономы сделали фото планетарной системы похожей на нашу
Комментарии
Наука и техника , Бирма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подтверждена теория Платона о форме Земли
Подтверждена теория Платона о форме Земли
У берегов Антарктиды нашли угрозу всей цивилизации
У берегов Антарктиды нашли угрозу всей цивилизации
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Видео
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение