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В Роскосмосе сообщили о проблемах при стыковке «Прогресса» с МКС 

Москва24 1 час назад
На МКС возникла проблема
Фото: roscosmos.ru
Во время стыковки грузового корабля Прогресс МС-15 с российским сегментом Международной космической станции возникли трудности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. Ситуация не помешала провести стыковку в автоматическом режиме.
"Наблюдались некоторые отклонения транспортного грузового корабля относительно мишени. Экипажем российского сегмента МКС и наземным персоналом управления осуществлялся контроль процесса стыковки", — сказали в госкорпорации.
Также там добавили, что необходимости в переходе на ручной режим управления не было. Весь процесс прошел в автоматическом режиме. Специалисты анализируют функционирование системы сближения.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что освоение Луны Россия может начать вместе с Китаем.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РИА Новости
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