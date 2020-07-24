На МКС возникла проблема

Во время стыковки грузового корабля Прогресс МС-15 с российским сегментом Международной космической станции возникли трудности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. Ситуация не помешала провести стыковку в автоматическом режиме.

"Наблюдались некоторые отклонения транспортного грузового корабля относительно мишени. Экипажем российского сегмента МКС и наземным персоналом управления осуществлялся контроль процесса стыковки", — сказали в госкорпорации.

Также там добавили, что необходимости в переходе на ручной режим управления не было. Весь процесс прошел в автоматическом режиме. Специалисты анализируют функционирование системы сближения.