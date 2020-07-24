Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Марсе впервые зафиксировано движение гигантских дюн 

Российская Газета 1 час назад
На Марсе впервые зафиксировано движение гигантских дюн
Фото: NASA /JPL / University of Arizona
Международная команда астрономов впервые зафиксировала движение гигантских песчаных дюн на Марсе, которые до сих пор считались навеки застывшими лавоподобными структурами. Об открытии рассказал журнал Science.
Гигантские песчаные дюны на Красной планете регулярно фотографируются с начала 2000-х годов. Снимки делают как марсоходы, так и орбитальные аппараты.
На изображениях эти структуры всегда казались ученым неизменными. Поэтому было принято считать, что дюны образовались в глубоком прошлом, когда на Марсе существовала устойчивая атмосфера. Предполагалось, что мощный ветер передвигал эти дюны, но в какой-то момент они застыли.
Новое исследование опровергло эту гипотезу. Ученые заново проанализировали снимки мегадюн, причем буквально разложили их по пикселям. Они установили, что гигантские дюны в отличие от более мелких песчаных дюн состоят из песчинок двух размеров. Одни из них более тяжелые, поэтому их перемещение в любом случае было бы затруднено.
Однако сравнение снимков показало, что гигантские дюны движутся. Исследователи сфокусировали свое внимание на изучении двух участков вблизи экватора Марса: в кратере Маклафлина и на равнине Нили-Фоссе.
Они искали признаки движения, сравнивая покадровые изображения каждого участка с интервалом в 7,6 и 9,4 года соответственно. Оказалось, что мегадюны в обоих регионах продвигаются примерно на 10 сантиметров в год. Примерно с такой же скоростью передвигаются мегадюны в пустыне Лут в Иране.
"Это удивительно, что мегадюны перемещаются на Марсе, — говорит Джим Зимбельман, планетарный геолог из Музея авиации и космонавтики Смитсоновского института. — Всего несколько десятилетий назад не было никаких доказательств того, что пески на Марсе когда-то были мобильными. Никто из нас не думал, что ветры там были достаточно мощными".
В данном случае члены команды предположили, что именно ветры на Марсе могут ускорять мелкие песчинки. Эти зерна начинают катиться и подпрыгивать, набирая скорость. При столкновении с более крупными песчинками они действуют, как таран, приводя их в движение. Подобный процесс ползучести, спровоцированной ударами, наблюдается и на Земле.
Ранее созданные атмосферные модели Марса предполагают, что на Красной планете редко возникает ветер, способный перемещать песок. Возможно, новое открытие заставит пересмотреть эти модели.
"Потрясающе, что команда смогла обнаружить эти изменения на Марсе, — говорит Ральф Лоренц, ученый-планетолог из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса. — Теперь мы можем измерять процессы на поверхности другой планеты, которые происходят всего в пару раз быстрее, чем растут наши волосы".
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Российская Газета: последние новости
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды Ученые предсказали раскол Африки и образование нового океана Ученые предсказали раскол Африки и образование нового океана Опыты показали эффективность ультрафиолета против COVID-19 Опыты показали эффективность ультрафиолета против COVID-19
Комментарии
Наука и техника , Джон Хопкинс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Раскрыто пророчество Ванги для РФ на 2021 год
Раскрыто пророчество Ванги для РФ на 2021 год
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
В Сети появилось фото Бабкиной без фотошопа
В Сети появилось фото Бабкиной без фотошопа
Видео
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение