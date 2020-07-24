На Марсе впервые зафиксировано движение гигантских дюн 

Международная команда астрономов впервые зафиксировала движение гигантских песчаных дюн на Марсе, которые до сих пор считались навеки застывшими лавоподобными структурами. Об открытии рассказал журнал Science.

Гигантские песчаные дюны на Красной планете регулярно фотографируются с начала 2000-х годов. Снимки делают как марсоходы, так и орбитальные аппараты.

На изображениях эти структуры всегда казались ученым неизменными. Поэтому было принято считать, что дюны образовались в глубоком прошлом, когда на Марсе существовала устойчивая атмосфера. Предполагалось, что мощный ветер передвигал эти дюны, но в какой-то момент они застыли.

Новое исследование опровергло эту гипотезу. Ученые заново проанализировали снимки мегадюн, причем буквально разложили их по пикселям. Они установили, что гигантские дюны в отличие от более мелких песчаных дюн состоят из песчинок двух размеров. Одни из них более тяжелые, поэтому их перемещение в любом случае было бы затруднено.

Однако сравнение снимков показало, что гигантские дюны движутся. Исследователи сфокусировали свое внимание на изучении двух участков вблизи экватора Марса: в кратере Маклафлина и на равнине Нили-Фоссе.

Они искали признаки движения, сравнивая покадровые изображения каждого участка с интервалом в 7,6 и 9,4 года соответственно. Оказалось, что мегадюны в обоих регионах продвигаются примерно на 10 сантиметров в год. Примерно с такой же скоростью передвигаются мегадюны в пустыне Лут в Иране.

"Это удивительно, что мегадюны перемещаются на Марсе, — говорит Джим Зимбельман, планетарный геолог из Музея авиации и космонавтики Смитсоновского института. — Всего несколько десятилетий назад не было никаких доказательств того, что пески на Марсе когда-то были мобильными. Никто из нас не думал, что ветры там были достаточно мощными".

В данном случае члены команды предположили, что именно ветры на Марсе могут ускорять мелкие песчинки. Эти зерна начинают катиться и подпрыгивать, набирая скорость. При столкновении с более крупными песчинками они действуют, как таран, приводя их в движение. Подобный процесс ползучести, спровоцированной ударами, наблюдается и на Земле.

Ранее созданные атмосферные модели Марса предполагают, что на Красной планете редко возникает ветер, способный перемещать песок. Возможно, новое открытие заставит пересмотреть эти модели.