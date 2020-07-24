Японцы разрабатывают «вдыхаемую» вакцину от COVID-19

Японские ученые начали разработку вакцины от коронавируса. С ее помощью в организме человека должны будут вырабатываться антитела в носу, пишет ТАСС.

Созданием вакцины занимаются специалисты университета Китасато в Токио во главе с Казухико Катаяма. Вещество планируется вводить людям через нос. Предполагается, что оно поможет в выработке антител в задней части носовой полости человека.

Вакцина будет состоять из игольчатых молекул микроскопического размера, которые попадают в нос вместе со вдохом и оседают на слизистой оболочке. Иммунная система среагирует на препарат выработкой антител, которые не будут пропускать вирус в тело человека. Катаяма считает, что такой способ защиты от коронавируса может стать более эффективным по сравнению с вакцинами, которые вводятся в кровь.

«У нового коронавируса есть индивидуальные различия, как в том или ином организме вырабатываются антитела, и мы не знаем, насколько долго они смогут сохраняться. Поэтому мы хотели бы подтвердить эффективность разработанного нами метода вакцинирования», — пояснил специалист.

В скором времени группа японских ученых начнет тестирование своего препарата на животных.

Российская вакцина от коронавируса может появиться уже этой осенью. Клинические испытания препаратов проходят успешно.