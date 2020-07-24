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Японцы разрабатывают «вдыхаемую» вакцину от коронавируса 

Мир24 31 минуту назад
Японцы разрабатывают «вдыхаемую» вакцину от COVID-19
Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведев
Японские ученые начали разработку вакцины от коронавируса. С ее помощью в организме человека должны будут вырабатываться антитела в носу, пишет ТАСС.
Созданием вакцины занимаются специалисты университета Китасато в Токио во главе с Казухико Катаяма. Вещество планируется вводить людям через нос. Предполагается, что оно поможет в выработке антител в задней части носовой полости человека.
Вакцина будет состоять из игольчатых молекул микроскопического размера, которые попадают в нос вместе со вдохом и оседают на слизистой оболочке. Иммунная система среагирует на препарат выработкой антител, которые не будут пропускать вирус в тело человека. Катаяма считает, что такой способ защиты от коронавируса может стать более эффективным по сравнению с вакцинами, которые вводятся в кровь.
«У нового коронавируса есть индивидуальные различия, как в том или ином организме вырабатываются антитела, и мы не знаем, насколько долго они смогут сохраняться. Поэтому мы хотели бы подтвердить эффективность разработанного нами метода вакцинирования», — пояснил специалист.
В скором времени группа японских ученых начнет тестирование своего препарата на животных.
Российская вакцина от коронавируса может появиться уже этой осенью. Клинические испытания препаратов проходят успешно.
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Наука и техника , ИТАР-ТАСС
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