Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ABC (Испания): появились доказательства того, что вода состоит из двух жидкостей 

ИноСМИ 26 минут назад
Сделано интригующее открытие о свойствах воды
Фото: © CC0 / Public Domain, Anja / Pixabay
Вода очень необычно реагирует на очень низкие температуры. Начнем с того, что при охлаждении, вопреки логике, вода не сжимается, а расширяется (именно поэтому лед имеет свойство плавучести). Холодная вода обладает меньшей сжимаемостью, чем горячая. Более того, при заморозке молекулы воды могут всячески менять свое расположение.
Всему этому сложно найти объяснения, причем существующие теории вызывают ожесточенную полемику в научных кругах. Одна из них была сформулирована почти три десятилетия назад и заключалась в том, что ледяная вода может существовать в двух разных жидких формах, одна из которых обладает менее плотной структурой. Другими словами, существует два вида воды, каждый из которых является отдельной жидкостью. Доказать эту теорию в лаборатории сложно, но итальянским ученым удалось найти доказательства в ее защиту. Исследование было недавно опубликовано в журнале Science.
В своем исследовании ученые Пабло Дебенедетти и Гюль Х. Зерце из Принстонского университета и Франческо Шортико из Ла Сапиенца в Риме предполагают, что «вторая критическая точка воды» возникает при температурах от —83 до —100 градусов и при атмосферном давлении почти в 2000 раз выше, чем давление над уровнем моря. Критическая точка — это единственное значение температуры и давления, при котором две фазы вещества становятся неразличимыми, и происходит это непосредственно перед тем, как вещество переходит из одной фазы в другую. Вода, например, имеет хорошо известную критическую точку при переходе от жидкости к пару.
«Только вообразите нашу радость, когда мы увидели, что критические колебания протекают именно так, как мы и предполагали, — объясняет Сортино, — теперь я могу спать спокойно, потому что спустя 25 лет моя идея наконец-то нашла подтверждение».
До сих пор эксперименты с использованием реальных молекул воды для проверки второй критической точки «суперохлаждения» воды не могли дать однозначных доказательств его существования. По словам Дебенедетти, это во многом связано с тем, что ледяная вода обычно превращается в лед.
По этой причине исследователи решили прибегнуть к использованию компьютерных моделей. Процесс по-настоящему трудоемкий: несмотря на высокую мощность современных суперкомпьютеров, для создания моделей ученые 18 месяцев занимались необходимыми вычислениями.
В симуляциях, когда температура была еще далека от точки замерзания, плотность воды начала сильно колебаться. В итоге ученым удалось обнаружить критическую точку, которую они искали в двух разных компьютерных моделях воды. При этом для поиска критической точки воды в обеих моделях были применены разные вычислительные подходы.
Как и при переходе от жидкой фазы к газовой фазе, ледяная вода может переходить в две разные фазы, в зависимости от того, как перегруппировались ее молекулы. Таким образом, в жидкости низкой плотности четыре молекулы группируются вокруг центральной молекулы, образуя тетраэдр. Однако в жидкости с более высокой плотностью в игру вступает шестая молекула, что приводит к увеличению ее плотности.
В своей статье исследователи пишут, что «в пределах наших возможных вычислительных возможностей было доказано существование метастабильной критической точки в стадии глубокого охлаждения молекул воды».
Естественно, теперь этот вывод должен быть подтвержден другими экспериментами, «использующими более точные и дорогие вычислительные средства».
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Последние новости
Французское СМИ: Киев готовится к войне с Россией за Крым Французское СМИ: Киев готовится к войне с Россией за Крым Украинское СМИ: чем грозят Украине поправки в российскую Конституцию Украинское СМИ: чем грозят Украине поправки в российскую Конституцию Связь между сном и кишечником: ученые потрясены результатами исследования Связь между сном и кишечником: ученые потрясены результатами исследования
Комментарии 3
Наука и техника , Принстонский университет , телеканал АВС , Испания , Рим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Раскрыты подробности об убитой в Москве невесте
Раскрыты подробности об убитой в Москве невесте
Видео
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Вдова Талькова решила наказать Азизу
01:42
Вдова Талькова решила наказать Азизу
Шоу-бизнес
«Бумеранг уже летит»: семья Фриске о Шепелеве
03:55
«Бумеранг уже летит»: семья Фриске о Шепелеве
Шоу-бизнес
«Дорогу мне преградило тело женщины»
07:01
«Дорогу мне преградило тело женщины»
Происшествия
Шахназаров поддержал скандальное обращение Симоньян
01:42
Шахназаров поддержал скандальное обращение Симоньян
Общество
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
00:19
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение