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Рогозин рассказал о недобросовестной конкуренции на рынке пусковых услуг 

РИА Новости и ещё 2 26 минут назад
США будут мешать России вернуться на рынок пусковых услуг, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Понятно, что американцы сделают все, чтобы лишить нас таких конкурентных возможностей, и будут "обстригать" своих партнеров, чтобы они не могли давать нам спутники для вывода на российских ракетах. То есть при честной игре, при отсутствии санкций, мы с этой ракетой ("Союз-5") … я уверен, что мы продемонстрируем, что все, российская промышленность начала переход на совершенно новую технику", — сказал он. Трансляция его выступления велась на YouTube.
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Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , США
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