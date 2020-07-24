США будут мешать России вернуться на рынок пусковых услуг, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Понятно, что американцы сделают все, чтобы лишить нас таких конкурентных возможностей, и будут "обстригать" своих партнеров, чтобы они не могли давать нам спутники для вывода на российских ракетах. То есть при честной игре, при отсутствии санкций, мы с этой ракетой ("Союз-5") … я уверен, что мы продемонстрируем, что все, российская промышленность начала переход на совершенно новую технику", — сказал он. Трансляция его выступления велась на YouTube.