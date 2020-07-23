Россия и Китай будут осваивать Луну вместе

Россия будет вести освоение Луны и строительство научной базы на естественном спутнике Земли, скорее всего, вместе с Китаем . Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Недавно мы с ним [руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь] договорились, что освоение Луны и построение лунной научной базы мы, скорее всего, будем делать вдвоем — Россия и Китай", — отметил Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Глава Роскосмоса также подчеркнул, что очень уважает китайских коллег.

"У наших китайских коллег в этом году уже было несколько аварий, но они, конечно, не хватаются за сердце, и там их диванные эксперты не начинают визжать о конце китайской космонавтики. Они продолжают работать, продолжают испытывать свой характер, гнут свою линию", — рассказал Рогозин.

Ранее Рогозин сообщил, что обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе. По его словам, тогда стороны договорились о том, чтобы начать шаги навстречу друг другу по определению контуров и значения лунной научной базы.