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Рогозин заявил, что Россия и Китай, скорее всего, будут осваивать Луну вместе 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Россия и Китай будут осваивать Луну вместе
Фото: Reuters
Россия будет вести освоение Луны и строительство научной базы на естественном спутнике Земли, скорее всего, вместе с Китаем. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Недавно мы с ним [руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь] договорились, что освоение Луны и построение лунной научной базы мы, скорее всего, будем делать вдвоем — Россия и Китай", — отметил Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Глава Роскосмоса также подчеркнул, что очень уважает китайских коллег.
"У наших китайских коллег в этом году уже было несколько аварий, но они, конечно, не хватаются за сердце, и там их диванные эксперты не начинают визжать о конце китайской космонавтики. Они продолжают работать, продолжают испытывать свой характер, гнут свою линию", — рассказал Рогозин.
Ранее Рогозин сообщил, что обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе. По его словам, тогда стороны договорились о том, чтобы начать шаги навстречу друг другу по определению контуров и значения лунной научной базы.
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Наука и техника , Технологии , Роскосмос , Китай
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