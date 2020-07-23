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Apple заподозрили в обмане потребителей 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Apple заподозрили в обмане
Фото: Reuters
Техас и еще несколько американских штатов начали вести предварительное расследование по поводу предполагаемого обмана потребителей со стороны компании Apple. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на техасскую генпрокуратуру.
В документе от 27 марта генпрокурор Техаса Кен Пэкстон указал, что отдел защиты потребителей его офиса инициировал это расследование в целях обеспечения соблюдения норм правопорядка. Отмечается, что в случае вскрытия злоупотреблений отдел начнет судебный процесс.
Однако какие именно злоупотребления стали предметом расследования, не уточняется. В документа также не сообщается, какие штаты, кроме Техаса заподозрили Apple в обмане.
В мае Apple обвинили в массовой прослушке пользователей через голосовой помощник Siri. Заявление о нарушении прав потребителей составил Тома Ле Боньек (Thomas le Bonniec), ранее работавший с Apple по субподряду. Он отметил, что несмотря на публичные извинения от американской корпорации, она продолжает записывать и анализировать разговоры пользователей, тем самым нарушая основные гражданские права населения. Соответствующее письмо было разослано во все офисы европейских регуляторов, занимающихся контролем сбора и хранения данных.
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Наука и техника , Apple
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