Apple заподозрили в обмане

Техас и еще несколько американских штатов начали вести предварительное расследование по поводу предполагаемого обмана потребителей со стороны компании Apple . Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на техасскую генпрокуратуру.

В документе от 27 марта генпрокурор Техаса Кен Пэкстон указал, что отдел защиты потребителей его офиса инициировал это расследование в целях обеспечения соблюдения норм правопорядка. Отмечается, что в случае вскрытия злоупотреблений отдел начнет судебный процесс.

Однако какие именно злоупотребления стали предметом расследования, не уточняется. В документа также не сообщается, какие штаты, кроме Техаса заподозрили Apple в обмане.

В мае Apple обвинили в массовой прослушке пользователей через голосовой помощник Siri. Заявление о нарушении прав потребителей составил Тома Ле Боньек (Thomas le Bonniec), ранее работавший с Apple по субподряду. Он отметил, что несмотря на публичные извинения от американской корпорации, она продолжает записывать и анализировать разговоры пользователей, тем самым нарушая основные гражданские права населения. Соответствующее письмо было разослано во все офисы европейских регуляторов, занимающихся контролем сбора и хранения данных.