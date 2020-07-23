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Самая яркая за семь лет комета приблизится к Земле на минимальное расстояние 

ТК «Звезда» 1 час назад
Самая яркая за 7 лет комета приблизится к Земле
Фото: pixabay.com
Несмотря на то, что свечение кометы уже слабеет, ее все равно можно будет рассмотреть вечером и в течение нескольких часов ночью.
Комета C/2020 F3 (NEOWISE), которая является самой яркой из наблюдаемых за последние семь лет, сегодня, 23 июля, приблизится на минимальное расстояние к Земле.
Комета подойдет к нашей планете почти на 100 миллионов километров, что по космическим меркам очень мало, после чего продолжит свой путь. Ее скорость составит чуть более 50 километров в секунду, что также крайне мало.
Несмотря на то, что свечение кометы уже слабеет, ее все равно можно будет рассмотреть вечером и в течение нескольких часов ночью. Об этом сообщает BBC.
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Наука и техника , Наука
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