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Названо повышающее риск смерти при коронавирусе средство 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Названо повышающее риск смерти при коронавирусе средство
Фото: ТАСС
Американские ученые назвали средство, которое может повысить риск смерти пациентов с коронавирусом. Об этом пишут «Известия».
По мнению специалистов, состояние больных могут ухудшить популярные препараты, помогающие при язве, гастрите и изжоге. Как показали исследования, смертность среди людей с COVID-19 и принимающих такие лекарства в 2,3 раза выше, чем у тех, кто подобные препараты не употребляли.
Кроме того, у таких пациентов в 2,5 раза повышался риск оказаться подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как считают российские гастроэнтерологи, причина этого в том, что при приеме таких препаратов снижается уровень соляной кислоты. Это, в свою очередь, ведет к снижению барьерной функции желудка и изменению микробиоты кишечника. Таким образом, вирусные частицы активнее проникают в организм человека через слизистые оболочки и усугубляют заболевание.
Ранее в июле группа ученых из Китая выяснила, что одним из важных факторов, которые повышают риск смертности от коронавирусной инфекции COVID-19, является повышенное содержание сахара в крови — гипергликемия. Как выяснили специалисты, существует связь между уровнем глюкозы в крови и смертностью у пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых ранее при этом не диагностировался сахарный диабет.
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Наука и техника , Американские ученые , газета "Известия"
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