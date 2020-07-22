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Соцсеть Twitter назвали угрозой стабильности в мире 

Ferra.ru 1 час назад
Соцсеть Twitter назвали угрозой стабильности в мире
Фото: Ferra.ru
Учёные Королевского колледжа в Лондоне изучили, как публикации политиков в крупной соцсети могут влиять на развитие кризисных ситуаций. В итоге Twitter назвали угрозой стабильности в мире.
Учёные отметили, что неаккуратные высказывания в Twitter со стороны политиков могут иметь очень серьёзные последствия. А они сейчас довольно активно пользуются соцсетью. Особенно знаменит пример Дональда Трампа — его сообщения в Twitter не раз становились предметом скандалов.
Исследователи привели пример, как в 2018 году президент США позволил себе неосторожные высказывания в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына. Он практически пригрозил ему ядерным оружием.
Учёные выделили два сценария, при которых твиты могут усугубить напряжённую ситуацию в мире. В первом сценарии автор сообщения обращается к одной аудитории, а читают его все, воспринимая совершенно не так, как задумывалось. Во втором сценарии одна из сторон военного конфликта может противоречить самой себе в разных твитах, что не позволяет второй стороне понять намерения и стремления противника.
Исследователи отметили, что в России ведомства пока пользуются Twitter скорее формально.
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Наука и техника , Чен Ким , Дональд Трамп
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