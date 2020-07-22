Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Facebook проверит алгоритмы своей соцсети на расизм — WSJ 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
Facebook проверит алгоритмы своей соцсети на расизм
Фото: РИА Новости
В корпорации Facebook проверят используемые в работе её социальных сетей алгоритмы на предмет ущемления интересов представителей расовых и этнических меньшинств. Об этом 21 июля сообщает газета The Wall Street Journal.
Администрацию Facebook ранее обвиняли в том, что из-за специфических особенностей работы алгоритмов в её системах чернокожим пользователям не показывались некоторые рекламные объявления, доступные представителям других рас. В первую очередь такая дискриминация касалась поиска работы или покупки жилья в ряде районов.
В компании подтвердили, что для проведения анализа алгоритмов в Facebook и Instagram будут сформированы специальные комиссии, в которые также войдут представители объединений в защиту прав чернокожих. Они сравнят обработку данных для пользователей из различных групп, в частности, из числа белых, чернокожих и испаноязычных жителей США.
Если какие-либо элементы дискриминации будут выявлены — в компании примут надлежащие меры.
Как сообщало ИА REGNUM, компания The Walt Disney Company значительно сократила расходы на рекламу в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма. Отмечается, что по итогам первых шести месяцев компания заняла первое место по расходам на рекламу в Facebook, потратив за указанный период $200 млн
ИА Regnum: последние новости
Иммунолог рассказал о применении ультрафиолета против коронавируса Иммунолог рассказал о применении ультрафиолета против коронавируса Ученые сообщили про формирование нового океана Ученые сообщили про формирование нового океана Сколтех: коронавирус завезли в Россию не из Китая Сколтех: коронавирус завезли в Россию не из Китая
Комментарии 1
Наука и техника , Walt Disney , Wall Street Journal
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В истории с луцким террористом появился Дудь
В истории с луцким террористом появился Дудь
Вокруг ареста террориста в Луцке зреет скандал
Вокруг ареста террориста в Луцке зреет скандал
В Европе оценили действия Зеленского в Луцке
В Европе оценили действия Зеленского в Луцке
Еще 1168 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Еще 1168 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Видео
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
00:39
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
Армия
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
02:29
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
Армия
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
01:35
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
Происшествия
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
00:20
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
Происшествия
Задержание террориста в Луцке попало на видео
01:20
Задержание террориста в Луцке попало на видео
Происшествия
Зеленский вдохновил террористов и попал на видео
02:34
Зеленский вдохновил террористов и попал на видео
Происшествия
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
00:45
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
01:43
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение