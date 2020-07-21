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Раскрыта загадка появления континентов на Земле 

Lenta.ru и ещё 1 26 минут назад
Раскрыта загадка появления континентов на Земле
Фото: globallookpress.com
Международная группа ученых нашла доказательства старой гипотезы возникновения тектонических плит на Земли. Согласно этой версии, несколько миллиардов лет назад внешняя оболочка Земли стала горячей, что вызвало ее расширение и раскол на отдельные фрагменты. О раскрытии загадки появления континентов сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Commications.
Исследователи применили трехмерные модели сферических оболочек, чтобы воспроизвести механизм образования тектонических плит. Согласно старому предположению, называемой гипотезой расширяющейся Земли и ныне отвергнутой, возникновение континентов вызвано расширением Земли, а главным аргументом в его пользу являлись совпадающие контуры материков, которые якобы способны собраться обратно в шар с меньшим диаметром. Однако новая гипотеза предусматривает немного иной механизм, включающий потерю тепла через вулканическую активность.
Ученые пришли к выводу, что вулканы извергали горячие породы на поверхность планеты, где они остывали и замедляли дальнейший вывод тепла из недр. В результате литосферного охлаждения земная кора подверглась горизонтальному расширению с последующим расколом и возникновением литосферных плит. Это заняло примерно пять миллионов лет.
В то же время исследователи подчеркивают, что они пока что далеки от полного понимания того, что именно произошло на древней Земле, в результате чего возникли плиты.
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Наука и техника , Наука , Технологии
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