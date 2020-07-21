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Минобороны сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от COVID-19
Фото: Reuters
Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции, в создании которой участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи, готова, сообщил первый замминистра обороны Руслан Цаликов.
«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции — готова», — передает ТАСС со ссылкой на «АиФ» слова Цаликова.
Напомним, в понедельник Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.
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Наука и техника , Руслан Цаликов , Министерство обороны , Курчатовский институт , Аргументы и Факты , ИТАР-ТАСС
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