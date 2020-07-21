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США решили доставить на Марс имена 11 млн жителей Земли 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
На Марс решили доставить необычную «посылку»
Фото: EPA
Новейший ровер Persevirense доставит на Марс имена 11 млн землян, сообщил замглавы НАСА Томас Зурбухен.
Запуск Persevirense запланирован на 30 июля, передает РИА «Новости».
Зурбухен заявил: «Perseverance несет наши надежды и мечты». Он рассказал, что 11 млн человек «со всего мира отправили свои имена, чтобы отправиться» на Марс. Замглавы НАСА сказал, что Perseverance «возьмет с собой» на Марс «всех нас».
В рамках акции «Отправь свое имя на Марс» имена землян, решивших принять в ней участие, поместили на три чипа, установленных на алюминиевой плашке на Persevirense.
Если запуск пройдет успешно, Perseverance окажется на Марсе в феврале. Он должен вести наблюдения за окружающей средой и осуществить ряд научных экспериментов.
НАСА рассчитывает, что Perseverance возьмет образцы грунта, которые удастся вернуть на Землю. В связи с этим миссию считают «первым шагом к полетам на Марс и обратно».
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Наука и техника , NASA , РИА Новости , США
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