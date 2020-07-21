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Илон Маск раскрыл преимущества чипирования 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Маск раскрыл преимущества чипирования
Фото: Reuters
Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск раскрыл преимущества чипирования людей. Его слова в Twitter-аккаунте приводит LAD Bible.
Говоря о подробностях мозгового импланта Neuralink, Маск заявил, что чипированные люди смогут контролировать уровень гормонов. По его словам, человек сможет спокойно снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях.
Кроме того, по мнению Маска, чип позволит слушать музыку, которая будет направляться прямиком в мозг. «Отличная функция», — прокомментировал ученый Остин Говард.
На вопрос другого пользователя, который поинтересовался, смогут ли устройства Neuralink стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ, когда это необходимо, предприниматель дал положительный ответ.
В мае Маск заявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека. По его словам, в течение года будет завершена работа по созданию импланта, который позволит пациентам восстановить утраченные из-за повреждений мозга зрение, слух или подвижность конечностей. Миллиардер пояснил, что имплант устанавливается под кости черепа, соединяется с мозгом при помощи электродов и начинает выполнять функции человеческого органа.
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Комментарии 3
Наука и техника , Илон Маск , SpaceX
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