Раскрыты подробности испытаний вакцины РФ от коронавируса

20 июля будет выписана последняя группа добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса. Об этом рассказал в интервью газете «Красная звезда» начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич. Он добавил, что у участников исследования обнаружены антитела, а компоненты препарата безопасны и хорошо переносятся человеком.

Борисевич отметил, что еще предстоит работа с полученными в ходе испытания данными: составление итоговых отчетов, представление результатов и государственная регистрация вакцинного препарата.

Вакцина от COVID-19 создавалась на той же платформе, что и препарат против Эболы и от Ближневосточного респираторного синдрома. По словам Борисевича, после введения вакцины иммунитет человека сможет долгое время справляться с коронавирусом.

Напомним, что вакцина была создана при взаимодействии Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Участники клинических испытаний были разделены на две группы: первая получила одну дозу препарата, вторая — усиленную вакцину, так называемый «бустерный» вариант. 15 июля часть добровольцев выписали.