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Космонавт рассказал, как пропустил развал СССР, пока был в космосе 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Космонавт вспомнил, как вылетел из СССР, а вернулся в РФ
Фото: РИА Новости
Российский космонавт, исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев, полет которого на станции "Мир" пришелся на время развала СССР, рассказал, что был в курсе происходящих на Земле политических событий, но для него они шли фоном космической работы.
Крикалев отправился в экспедицию на станцию "Мир" в 1991 году. Затем он согласился остаться на борту станции на вторую экспедицию. Вернуться домой космонавт смог только в 1992 году. Продолжительность его полета составила 311 суток. Таким образом, Крикалев улетел из СССР, а вернулся уже в Россию. За полет ему была присвоена Звезда Героя Российской Федерации под номером один.
"Мы были в курсе тех изменений, которые происходят на Земле. И может быть в то время не оценивали до конца глубину тех преобразований, которые проходят. Но что касается нас, то основная часть нашей деятельности была связана с той работой, ради чего мы прилетели на борт. Несмотря на то, что в центре всех этих событий находились специалисты Центра управления полетом. Они на каждом сеансе выходили на связь с нами, поэтому наша жизнь была в основном загружена работой, интересной, красивой, сложной работой и все остальное было для на с больше фоном", — рассказал Крикалев о том, как воспринимал события на Земле во время своего полета.
Об этом он рассказал в ходе проводимой онлайн Международной молодежной научной школы "Исследование космоса: теория и практика", которая организована "Роскосмосом" и МГТУ им. Баумана.
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Наука и техника , Сергей Крикалев , Роскосмос , МГТУ им. Баумана
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