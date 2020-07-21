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Россиянам описали механизм уничтожения коронавируса на пляже 

Lenta.ru и ещё 1 11 минут назад
Описан механизм уничтожения коронавируса на пляже
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков описал механизм уничтожения коронавируса в море и на пляже. Об этом он рассказал в эфире Первого канала, передает ТАСС.
По словам специалиста, COVID-19 не опасен для отдыхающих. «Соленая вода разрушает липидную оболочку вируса, и ультрафиолетовое излучение этот вирус инактивирует», — подчеркнул он.
Ранее доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок заявил, что в жаркую погоду ультрафиолет солнечного света убивает находящиеся в воздухе вирусные частицы всего «за несколько десятков секунд». Однако в облачную погоду риск заражения значительно повышается, предупредил он.
В России за последние сутки было выявлено 5940 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 777 тысяч. Из них более 553 тысяч выздоровели, свыше 12,4 тысячи скончались. В июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.
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Наука и техника , ВОЗ , Первый канал , ИТАР-ТАСС
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