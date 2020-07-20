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Роскосмос запустил свой канал в Telegram 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Роскосмос запустил свой канал в Telegram
Фото: РИА Новости
Роскосмос запустил свой официальный канал в мессенджере Telegram, следует из сообщения, размещенного в понедельник на сайте госкорпорации.
"Страница расположена по интернет-адресу https://t.me/roscosmos_gk. Теперь можно оперативно следить за всеми эксклюзивными новостями, пресс-релизами и комментариями пресс-службы на новом зарегистрированном канале", — указано в нем.
Сейчас у госкорпорации уже есть страницы в таких социальных сетях, как "ВКонтакте", Facebook, Twitter (два аккаунта), Instagram, YouTube (два канала), Flickr и "Одноклассники".
"На указанных страницах мы регулярно публикуем актуальные новости ракетно-космической отрасли, фотоснимки предпусковых операций, работы экипажей на борту Международной космической станции, Земли и различных космических объектов, интересные и познавательные видеоролики и многое другое", — отмечается в сообщении.
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Наука и техника , Интернет , Роскосмос
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