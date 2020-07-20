ВЦИОМ: большинство россиян доверяют ученым 

Большинство участников опроса ВЦИОМ (75%) доверяют людям ученых профессий, о недоверии ученым сказали 16%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в понедельник.

"Более половины наших соотечественников (75%) доверяют людям ученых профессий, из них полностью доверяют 12%; не доверяют — 16%. Среди тех, кто скорее доверяет, две трети — люди с высшим или неполным высшим образованием", — говорится в сообщении.

Социологи отмечают, что показатель абсолютного доверия к ученым снизился более чем в два раза за 10 лет. Так, в 2010 полностью доверяли ученым 28% опрошенных, в 2017 году — 39%.

"То же самое произошло с показателем "скорее не доверяю", за 10 лет он вырос более чем в 2,5 раза: 5% в 2010 году", — говорится в исследовании.

Каждый второй респондент (49%) сказал, что ученые знают истину, при этом 51% считает, что правду большинство ученых скрывают.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6 июля. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.