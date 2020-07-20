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Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу 

Алевтина Жаркова 57 минут назад
В понедельник с японского космодрома, расположенного на острове Танегасима, состоялся запуск ракеты-носителя с зондом ОАЭ Al Amal («Надежда»). Видео старта ракеты опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».
Сообщается, что сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд успешно отделился от японской ракеты-носителя H-IIA и отправился на Марс. Планируется, что он достигнет Красной планеты к 2021 году. По замыслу ученых, космический аппарат займется изучением поверхности Марса, а также будет фиксировать изменения климата планеты.
Наука и техника , Видео , Наука , ОАЭ
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