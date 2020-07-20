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Коронавирус в России: можно ли говорить, что мы спускаемся с плато? 

BFM.RU 34 минуты назад
Еще 18 июля было объявлено, что в России самый низкий суточный прирост за последние два с половиной месяца — 6234 зараженных. Но на следующий день выявился новый минимум — 6109, и 591 из них в Москве, что почти на 14% меньше, чем две недели назад. А в столице прирост всегда больше, чем в других субъектах, и если брать регионы без учета Москвы, то там зафиксирован минимум с конца мая.
Кроме того, впервые за три недели за сутки скончались менее ста человек. Цифры, которые снижаются, дают надежду, что мы начинаем движение с коронавирусного плато на снижение. Однако радоваться преждевременно, считает завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский, минимум — это все-таки не ноль.
Вадим Покровский, заведующий отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН: «Говорить о том, что это все так и будет продолжаться и месяца через два ни одного случая не будет, пока еще рано. Сейчас большой уровень разобщения людей, кто-то на дачу уехал, уровень передачи снизился естественным путем. Мы еще можем ожидать если не второй волны, то отдельных вспышек. Это, конечно, естественный процесс. Еще несколько лет у нас будет этот вирус циркулировать, а потом появится достаточно большая иммунная прослойка».
Осенью люди вернутся с дач и из отпусков, начнутся занятия в школах и вузах плюс сезонное обострение всех респираторных инфекций. Все это, конечно, вызывает опасения, как и ситуация на планете в целом — на днях ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболевших в мире. Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский смотрит в будущее с оптимизмом, а сегодняшнее падение цифр считает естественным.
— По законам эпидемии она должна падать.
— То есть можно говорить, что мы спускаемся с плато?
— Можно, если нужно, но что будет завтра, никто не скажет
— Нет ли удивления, что у нас такое снижение идет, а в мире нарастает, рекорд был по суточному приросту?
— Это качели, понимаете, это все можно будет рассматривать через год, когда будет вся статистика по всем месяцам, по разным регионам, по разным странам. Законы возникновения и спада эпидемии достаточно сложные. Одна эпидемия отличается от другой.
Определенные надежды сейчас возлагают на вакцину, которую, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, могут зарегистрировать в августе. Испытания препарата дают хорошие результаты, и к середине следующего месяца небольшое количество вакцины сможет поступить в оборот.
Однако некоторые эксперты выражают сомнение, нужно ли вакцинировать всех повально? Коронавирус ослабевает, более 40% заболевших переносят его на ногах, у населения постепенно формируется популяционный иммунитет. В любом случае вакцинировать нужно людей из группы риска, например имеющих тяжелые хронические заболевания, такие как сахарный диабет и болезни бронхо-легочной системы.
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Наука и техника , Видео , Вадим Покровский , МГУ , ВОЗ , РАН , Роспотребнадзор , Москва
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