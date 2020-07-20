Еще 18 июля было объявлено, что в России самый низкий суточный прирост за последние два с половиной месяца — 6234 зараженных. Но на следующий день выявился новый минимум — 6109, и 591 из них в Москве , что почти на 14% меньше, чем две недели назад. А в столице прирост всегда больше, чем в других субъектах, и если брать регионы без учета Москвы, то там зафиксирован минимум с конца мая.

Кроме того, впервые за три недели за сутки скончались менее ста человек. Цифры, которые снижаются, дают надежду, что мы начинаем движение с коронавирусного плато на снижение. Однако радоваться преждевременно, считает завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , академик РАН Вадим Покровский , минимум — это все-таки не ноль.

Вадим Покровский, заведующий отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН: «Говорить о том, что это все так и будет продолжаться и месяца через два ни одного случая не будет, пока еще рано. Сейчас большой уровень разобщения людей, кто-то на дачу уехал, уровень передачи снизился естественным путем. Мы еще можем ожидать если не второй волны, то отдельных вспышек. Это, конечно, естественный процесс. Еще несколько лет у нас будет этот вирус циркулировать, а потом появится достаточно большая иммунная прослойка».

Осенью люди вернутся с дач и из отпусков, начнутся занятия в школах и вузах плюс сезонное обострение всех респираторных инфекций. Все это, конечно, вызывает опасения, как и ситуация на планете в целом — на днях ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболевших в мире. Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ , доктор биологических наук Алексей Аграновский смотрит в будущее с оптимизмом, а сегодняшнее падение цифр считает естественным.

— По законам эпидемии она должна падать.

— То есть можно говорить, что мы спускаемся с плато?

— Можно, если нужно, но что будет завтра, никто не скажет

— Нет ли удивления, что у нас такое снижение идет, а в мире нарастает, рекорд был по суточному приросту?

— Это качели, понимаете, это все можно будет рассматривать через год, когда будет вся статистика по всем месяцам, по разным регионам, по разным странам. Законы возникновения и спада эпидемии достаточно сложные. Одна эпидемия отличается от другой.

Определенные надежды сейчас возлагают на вакцину, которую, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, могут зарегистрировать в августе. Испытания препарата дают хорошие результаты, и к середине следующего месяца небольшое количество вакцины сможет поступить в оборот.

Однако некоторые эксперты выражают сомнение, нужно ли вакцинировать всех повально? Коронавирус ослабевает, более 40% заболевших переносят его на ногах, у населения постепенно формируется популяционный иммунитет. В любом случае вакцинировать нужно людей из группы риска, например имеющих тяжелые хронические заболевания, такие как сахарный диабет и болезни бронхо-легочной системы.