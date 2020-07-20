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Ученые научились уничтожать коронавирус с помощью ультрафиолета 

ТК «Звезда» и ещё 2 41 минуту назад
Таким образом, по словам специалиста, солнечные лучи, проникающие летом в атмосферу планеты, уничтожают вирус в каплях слюны и другой жидкости.
Итальянские ученые открыли способ уничтожения коронавируса при помощи ультрафиолетового излучения. Об этом рассказал иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.
Он отметил, что в ходе экспериментов COVID-19 был помещен в капли воды, которые затем подвергали ультрафиолетовому излучению.
«В результате выяснилось, что воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса», — приводит слова Клеричи РИА Новости.
Таким образом, по словам специалиста, солнечные лучи, проникающие летом в атмосферу планеты, уничтожают вирус в каплях слюны и другой жидкости. Этим, как считает Клеричи, объясняется спад заболеваемости COVID-19 в странах, где в данный момент идет летний сезон.
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Наука и техника , Видео , РИА Новости
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