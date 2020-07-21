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Массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в России может не потребоваться из-за выработки коллективного иммунитета, считает руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

"В России наблюдается ситуация, когда большое количество людей получают иммунитет от COVID-19 естественным путем. Наша лаборатория первой заметила эту тенденцию, мэр Москвы Сергей Собянин официально заявил, что в самом пострадавшем от вируса городе порядка 60% населения получили коллективный иммунитет. Это означает, что вакцина становится запасным вариантом, скорее всего, ее массовое производство не понадобится", — заявил Волчков РИА Новости.

По его мнению, создание вакцины в разных странах стало своеобразной демонстрацией технологических возможностей, но скорее всего, препарат окажется невостребованным.

"Но не исключено, что к массовой вакцинации могут прибегнуть такие страны, как Китай, Южная Корея и Япония, где параметры коллективного иммунитета значительно ниже, чем в России", — добавил вирусолог.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.