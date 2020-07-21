Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться 

РИА Новости и ещё 3 25 минут назад
Массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в России может не потребоваться из-за выработки коллективного иммунитета, считает руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
"В России наблюдается ситуация, когда большое количество людей получают иммунитет от COVID-19 естественным путем. Наша лаборатория первой заметила эту тенденцию, мэр Москвы Сергей Собянин официально заявил, что в самом пострадавшем от вируса городе порядка 60% населения получили коллективный иммунитет. Это означает, что вакцина становится запасным вариантом, скорее всего, ее массовое производство не понадобится", — заявил Волчков РИА Новости.
По его мнению, создание вакцины в разных странах стало своеобразной демонстрацией технологических возможностей, но скорее всего, препарат окажется невостребованным.
"Но не исключено, что к массовой вакцинации могут прибегнуть такие страны, как Китай, Южная Корея и Япония, где параметры коллективного иммунитета значительно ниже, чем в России", — добавил вирусолог.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
Последние новости
В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса США готовятся к госперевороту после выборов США готовятся к госперевороту после выборов
Комментарии 11
Наука и техника , Видео , Новости регионов , Вторая волна , Сергей Собянин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль сделал заявление о митингах в Хабаровске
Кремль сделал заявление о митингах в Хабаровске
В Россию пришел вирус африканской чумы свиней
В Россию пришел вирус африканской чумы свиней
В квартире на Рублевке произошла стрельба
В квартире на Рублевке произошла стрельба
Байкер разбился после столкновения с автомобилем в Одинцове
Байкер разбился после столкновения с автомобилем в Одинцове
Видео
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
00:19
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
Общество
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Грядет война: армяне и азербайджанцы делят Москву
02:45
Грядет война: армяне и азербайджанцы делят Москву
Происшествия Статьи
Названа выигравшая от коронавируса страна
00:57
Названа выигравшая от коронавируса страна
В мире
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
00:37
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение