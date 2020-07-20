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Последняя группа добровольцев для испытаний российской вакцины от COVID-19 будет выписана 20 июля 

ТК «Звезда» и ещё 4 38 минут назад
Сегодня, 20 июля, из военного госпиталя будет выписана вторая, последняя, группа добровольцев в составе 20 человек.
В госпитале имени Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины от COVID-19, разработанной при взаимодействии Минобороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. академика Н. Ф. Гамалеи.
Сегодня, 20 июля, из военного госпиталя будет выписана вторая, последняя, группа добровольцев в составе 20 человек. Но работы еще не закончены: ученым предстоит выполнить большой пласт аналитических изысканий, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата. Но уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком, отметил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России, доктор биологических наук Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».
В ходе доклинических испытаний вакцины использовалась разработанная в 48 ЦНИИ методология количественной оценки возбудителя, а также лабораторная модель, позволяющая воспроизводить протекание тяжелого острого респираторного заболевания (SARS-CoV) для оценки защитной эффективности лекарственных средств. В доклинических испытаниях вакцины было задействовано большое количество крупных и мелких животных.
Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации.
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Наука и техника , Видео , Министерство обороны
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