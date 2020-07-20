Apple добавит в новую версию iOS эмодзи матрешки 

Совсем недавно Unicode опубликовала список эмодзи, которые появятся с ближайшим обновлением стандарта. В их числе оказалось и эмодзи, изображающее традиционно русскую матрешку. И о том, что в том числе и данный эмодзи добавят в новую версию iOS 14, заявила компания в честь Всемирного дня эмодзи.

Помимо изображения матрешки, в список новых иконок вошли изображения ниндзя, бумеранга, бобра, сердца и легких. Что интересно, данное обновление также затронет и memoji — анимированные лица для iPhone, в основу которой вошла собственная система компании по сканированию лиц — Face ID.

Напомним, что само одобрение новых эмодзи состоялось еще в январе 2020 года, а свежая версия iOS должна выйти для всех поддерживающих ее iPhone уже осенью текущего года.