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Apple добавит в новую версию iOS эмодзи матрешки 

Ferra.ru и ещё 1 2 часа назад
Apple добавит в новую версию iOS эмодзи матрешки
Фото: Ferra.ru
Совсем недавно Unicode опубликовала список эмодзи, которые появятся с ближайшим обновлением стандарта. В их числе оказалось и эмодзи, изображающее традиционно русскую матрешку. И о том, что в том числе и данный эмодзи добавят в новую версию iOS 14, заявила компания в честь Всемирного дня эмодзи.
Помимо изображения матрешки, в список новых иконок вошли изображения ниндзя, бумеранга, бобра, сердца и легких. Что интересно, данное обновление также затронет и memoji — анимированные лица для iPhone, в основу которой вошла собственная система компании по сканированию лиц — Face ID.
Напомним, что само одобрение новых эмодзи состоялось еще в январе 2020 года, а свежая версия iOS должна выйти для всех поддерживающих ее iPhone уже осенью текущего года.
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Наука и техника , Apple
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