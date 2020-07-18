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Ученые оценили возможность заражения коронавирусом от комаров 

Lenta.ru 24 минуты назад
Заражение коронавирусом от комаров: ученые дали ответ
Фото: ТАСС
Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом после укуса комара. В исследовании, опубликованном в журнале Nature, указано, что комары не являются источником инфицирования человека.
Специалисты подчеркнули, что COVID-19 не может «самовоспроизводиться в комарах». В связи с этим передача коронавируса от них человеку невозможна, даже если перед этим комар укусил носителя инфекции.
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Ранее аналогичное мнение высказывали и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там усомнились в том, что новый коронавирус может передаваться через комаров.
18 июля доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов объяснил, что сыпь нельзя отнести к основным симптомам коронавируса. Нетесов обратил внимание на статью испанских ученых в научном журнале JAMA Dermatology, в которой говорится, что не все больные имеют этот симптом, а всего лишь часть из них.
«С большой степенью вероятности, просто сопутствующая коронавирусной, дополнительная инфекция. Именно из-за этого далеко не у всех она [сыпь] и наблюдается», — заключил вирусолог.
По последним данным, общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 765 тысяч. За сутки зафиксировано 124 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 12 247 человек.
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Комментарии 3
Наука и техника , Сергей Нетесов , ВОЗ
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