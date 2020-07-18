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Хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры 

Ferra.ru 2 часа назад
Хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры
Фото: Ferra.ru
Компания Trend Micro выяснила, что хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры. Эти устройства, как правило, слабо защищены.
Из доклада компании следует, что с октября прошлого года наблюдается резкий рост попыток взлома роутеров. Например, в начале 2019 фиксировали по 9-10 млн попыток в месяц, в сентябре — 23 млн, а в октябре — уже почти по 100 млн Далее число только росло. Причём это лишь цифры «грубого взлома», когда хакеры пытаются подобрать пароль к устройству через перебор популярных вариантов. Проблема в том, что на многих роутерах по умолчанию установлены общеизвестные пароли.
По словам специалистов, особенно проблема взлома роутеров стала актуальна во время пандемии COVID-19, ведь в это время многие перешли на удалённую работу. Хакеры превращают устройства в армии ботов, которые используются для DDoS-атак.
В Trend Micro посоветовали, проверять журнал роутера на подозрительные активности, обновлять прошивку на нём, установить сложный пароль и менять его почаще, отключить удалённый вход.
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