Компания Trend Micro выяснила, что хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры. Эти устройства, как правило, слабо защищены.

Из доклада компании следует, что с октября прошлого года наблюдается резкий рост попыток взлома роутеров. Например, в начале 2019 фиксировали по 9-10 млн попыток в месяц, в сентябре — 23 млн, а в октябре — уже почти по 100 млн Далее число только росло. Причём это лишь цифры «грубого взлома», когда хакеры пытаются подобрать пароль к устройству через перебор популярных вариантов. Проблема в том, что на многих роутерах по умолчанию установлены общеизвестные пароли.

По словам специалистов, особенно проблема взлома роутеров стала актуальна во время пандемии COVID-19, ведь в это время многие перешли на удалённую работу. Хакеры превращают устройства в армии ботов, которые используются для DDoS-атак.

В Trend Micro посоветовали, проверять журнал роутера на подозрительные активности, обновлять прошивку на нём, установить сложный пароль и менять его почаще, отключить удалённый вход.