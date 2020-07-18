Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NYT: хакеры из США и Великобритании причастны к взлому аккаунтов в Twitter 

ТАСС 2 часа назад
Twitter взломали хакеры из США и Британии
Фото: Worawee Meepian/Shutterstock/FOTODOM
Группа молодых хакеров, в том числе из США и Великобритании, причастна к совершенному в среду скоординированному взлому аккаунтов в Twitter. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.
Издание утверждает, что его журналисты установили связь с несколькими людьми, которые имеют отношение к произошедшему. Один из хакеров рассказал, что ему еще нет 30 лет, а живет он на западном побережье США. Другому 19 лет, он находится в Англии.
Согласно версии газеты, ключевую роль во взломе сыграл некий хакер, известный под именем Кирк. Он, предположительно, получил доступ к внутренним системам компании Twitter, которой принадлежит одноименная социальная сеть. Это позволило ему частично контролировать учетные записи многих известных людей и компаний.
По сведениям The New York Times, Кирк заявлял другим хакерам, что является сотрудником Twitter. Они ему не поверили. Каких-либо подтверждений этого не приводится. В кругах хакеров Кирк ранее не был широко известен. Издание не располагает информацией о его личности.
В среду вечером на страницах нескольких американских корпораций и известных людей в Twitter появились тексты приблизительно одинакового содержания. В них мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Согласно последним данным агентства Блумберг, хакерам удалось получить более $120 тысяч.
В Twitter позднее уточнили, что было взломано около 130 учетных записей. В их число вошли аккаунты главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
ТАСС: последние новости
Отстыковку корабля Crew Dragon с экипажем от МКС назначили на 1 августа Отстыковку корабля Crew Dragon с экипажем от МКС назначили на 1 августа Школы Гонконга приостанавливают занятия из-за риска распространения коронавируса Школы Гонконга приостанавливают занятия из-за риска распространения коронавируса Содержание углекислого газа в атмосфере Земли в 2019 году обновило максимум Содержание углекислого газа в атмосфере Земли в 2019 году обновило максимум
Комментарии
Наука и техника , Джефф Безос , Билл Гейтс , Джозеф Байден , Уоррен Баффет , Amazon , Демократическая партия США , SpaceX , Microsoft , США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский военный захотел перейти на сторону ЛНР
Украинский военный захотел перейти на сторону ЛНР
Российские военные заблокировали колонну США в Сирии
Российские военные заблокировали колонну США в Сирии
Названы «убийцы» Цывиной
Названы «убийцы» Цывиной
Агутин рассказал об измене Варум
Агутин рассказал об измене Варум
Видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
«Неизвестно, долетят ли эти ракеты до России»
00:16
«Неизвестно, долетят ли эти ракеты до России»
Армия В мире
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение