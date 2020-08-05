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Названа польза глобального потепления 

Ferra.ru и ещё 1 2 часа назад
Названа польза глобального потепления
Фото: Ferra.ru
Учёные из США выяснили, что глобальное потепление может быть полезным. Повышение температуры и накопление парниковых газов хорошо повлияли на деревья. Это однако может оказаться кратковременным явлением.
Кратко о научной работе пишет издание Naked Science. Учёные 25 лет наблюдали за состоянием деревьев и уровнем парниковых газов в Гарвардском лесу. Исследователи увидели, что изменение климата и состава атмосферы повысило скорость поглощения деревьями углекислого газа. За период с 1992 по 2015 год она почти удвоилась. Учёные считают, что это происходит из-за постоянного роста деревьев.
Кроме того, на деревьях положительно сказались понижение концентрации озона, азота и серы.
Исследователи предупредили, что положительная тенденция может измениться в будущем. Деревья могут перестать расти, если климат станет для них экстремальным.
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Наука и техника , США
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