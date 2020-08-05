Названа польза глобального потепления 

Учёные из США выяснили, что глобальное потепление может быть полезным. Повышение температуры и накопление парниковых газов хорошо повлияли на деревья. Это однако может оказаться кратковременным явлением.

Кратко о научной работе пишет издание Naked Science. Учёные 25 лет наблюдали за состоянием деревьев и уровнем парниковых газов в Гарвардском лесу. Исследователи увидели, что изменение климата и состава атмосферы повысило скорость поглощения деревьями углекислого газа. За период с 1992 по 2015 год она почти удвоилась. Учёные считают, что это происходит из-за постоянного роста деревьев.

Кроме того, на деревьях положительно сказались понижение концентрации озона, азота и серы.

Исследователи предупредили, что положительная тенденция может измениться в будущем. Деревья могут перестать расти, если климат станет для них экстремальным.