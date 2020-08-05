Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дуров заявил, что действия США против TikTok создают опасный прецедент для глобальной сети 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Дуров оценил действия США в отношении TikTok
Фото: Manuel Blondeau/AOP.Press/Corbis via Getty Images
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в среду, что угроза американских властей заблокировать китайское приложение TikTok на своей территории создает опасный прецедент. Соответствующее сообщение он разместил в своем блоге в Telegram.

"Я могу понять, почему правительство США угрожает запретить TikTok, если его активы в США не будут проданы американским инвесторам", — написал Дуров. По его словам, такие действия Вашингтона оправданы, так как Пекин "запрещает почти любое некитайское приложение социальных сетей на своей территории". "Если ты хочешь [получить] доступ к рынкам других стран, тебе следует также открыть свой рынок для них — это было бы честно", — уверен основатель Telegram.

"Однако действия США против TikTok создают опасный прецедент, который может в конечном счете уничтожить интернет как действительно глобальную сеть (или того, что от нее осталось)", — продолжил Дуров. По его словам, ранее "только авторитарные страны" занимались "третированием технологических компаний", заставляя их продавать свои активы инвесторам, близким к правительству.

"Проблема случая США и TikTok в том, что он легитимирует вымогательскую тактику, которой ранее пользовались только авторитарные режимы. Многие десятилетия США воспринимались в качестве защитника свободной торговли и свободы выражения мнений. А теперь, когда Китай начал становиться на их место в качестве главного бенефициара мировой торговли, США (или, по крайней мере, администрация [президента США Дональда] Трампа), кажется, теряют энтузиазм по поводу своих ценностей", — убежден Дуров.

"Вскоре каждая большая страна, вероятно, будет использовать "национальную безопасность" в качестве предлога для разделения международных технологических компаний, — заключил создатель мессенджера. — И, что иронично, именно компании США, такие как Facebook или Google, вероятно, потеряют больше всего от последствий [таких шагов]".
3 августа Трамп заявил, что американская корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории Соединенных Штатов. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.
Видео дня. В Сети обсуждают развод Галкина и Пугачевой
ТАСС: последние новости
NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok В работе Instagram произошел сбой В работе Instagram произошел сбой Прототип корабля Starship совершил первый успешный полет Прототип корабля Starship совершил первый успешный полет
Комментарии
Наука и техника , Павел Дуров , Microsoft , Google , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram
Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Су-27 срочно подняли над Черным морем
00:22
Су-27 срочно подняли над Черным морем
Армия США
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва
02:13
Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва
Происшествия
«Я ребенка обожаю, просто ошибка произошла»
01:18
«Я ребенка обожаю, просто ошибка произошла»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение