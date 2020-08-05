Дуров оценил действия США в отношении TikTok

"Я могу понять, почему правительство США угрожает запретить TikTok, если его активы в США не будут проданы американским инвесторам", — написал Дуров. По его словам, такие действия Вашингтона оправданы, так как Пекин "запрещает почти любое некитайское приложение социальных сетей на своей территории". "Если ты хочешь [получить] доступ к рынкам других стран, тебе следует также открыть свой рынок для них — это было бы честно", — уверен основатель Telegram.