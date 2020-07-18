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Африка раскалывается из-за образования нового океана 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Африка раскалывается из-за образования нового океана
Фото: globallookpress.com
В будущем Землю может ожидать рождение нового океана. Об этом заявили учёные, проанализировав движение тектонических плит в Африке.
По данным исследования, тектонические плиты планеты двигаются в разных направлениях друг от друга, в результате чего Африка будет медленно распадаться на две части.
Между его частями возникнет новый водный бассейн. Такое станет возможно примерно через 5-10 млн лет, поскольку подобные громадные объекты могут раскалываться со скоростью до 1,2 см за один год.
В частности, таким образом из-за расхождения африканской и арабской тектонических плит образовались Красное море и Аденский залив, пишет NBC News
Уже сейчас учёные фиксируют на поверхности Африки длинную 56-километровую трещину в пустыне Эфиопии. Впервые она была обнаружена в 2005 году.
Ранее новое исследование международной группы учёных поставило под сомнение общепринятую теорию формирования континентов путём движения тектонических плит. Оказалось, что состав горных пород не соответствует теории субдукции, которая предполагает, что земные плиты движутся одна над другой, формируя горы и океаны, сообщал NEWS.ru.
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Наука и техника , телеканал NBC
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