Цивилизацию ждет крах через 40 лет

Исследователи из чилийского Университета Тарапака и британского Alan Turing Institute заявили, что вырубка лесов и перенаселение могут разрушить человеческую цивилизацию уже к 2040-2060 годам. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

«Текущие показатели потребления ресурсов и оценка роста технологических показателей показывают, что у человечества очень низкая вероятность — менее десяти процентов по самым оптимистичным оценкам — выжить, не столкнувшись с катастрофой», — говорится в статье.

Ученые подчеркнули, что до развития человеческих цивилизаций Земля была покрыта 60 миллионами квадратных километров леса. В результате обезлесения (к нему относят вырубку и выжигание лесов) к настоящему моменту на планете осталось 40 миллионов квадратных километров леса.

Деревья играют важнейшую роль для человечества и выполняют множество функций — от производства кислорода до сохранения почвы и регулирования круговорота воды. Они поддерживают продовольственные системы и являются домами для бесчисленных видов.

«Деревья и леса — лучшие очистители атмосферы, и из-за ключевой роли, которую они играют в наземной экосистеме, маловероятно, что люди и животные смогут выжить на Земле без них», — подчеркнули ученые.

Исследователи создали несколько математических моделей и пришли к выводу, что при сохранении нынешних темпов обезлесения угроза исчезновения цивилизации становится статистически очень велика.

В период с 2000-го по 2012 год в мире вырубили 2,3 миллиона квадратных километров леса. При такой скорости все леса исчезнут примерно через 100–200 лет, считают ученые. На человечестве постепенное исчезновение лесов отразится еще раньше — в течение следующих 20-40 лет.

Как сообщал «Рамблер», ранее красноярские ученые исследовали реакцию арктической почвы на потепление и выяснили, что с ростом температуры земли на два градуса скорость выбросов углекислого газа увеличивается в два раза.