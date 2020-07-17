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Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами НАСА 1 августа 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Crew Dragon покинет МКС с астронавтами НАСА 1 августа
Фото: Reuters
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию с двумя астронавтами НАСА 1 августа, его возвращение на Землю после первого испытательного пилотируемого полета ожидается 2 августа, если позволит погода, сообщил в пятницу глава НАСА Джим Брайденстайн.
"Планируем на 1 августа отбытие принадлежащего SpaceX корабля Endeavor с МКС с астронавтами Бобом (Бенкеном) и Дагом (Херли) после их исторической миссии. Приводнение планируется на 2 августа", — написал Брайденстайн в Twitter.
Он отметил, что планы могут измениться в зависимости от погодных условий.
Crew Dragon стартовал в первый пилотируемый полет в конце мая. Корабль доставил на орбиту астронавтов Дага Херли и Роберта Бенкена. Ранее сообщалось, что их миссия, первый самостоятельный пилотируемый полет США с 2011 года, может продлиться около трех месяцев для обеспечения присутствия полноценного экипажа на орбите.
По технологии SpaceX, капсула Crew Dragon с экипажем совершает посадку на воду, поэтому погодные условия имеют крайне важное значение как во время запуска корабля (на случай аварийной посадки), так и во время его возвращения с орбиты.
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Комментарии
Наука и техника , США , SpaceX , NASA
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