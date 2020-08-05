Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прототип корабля Starship совершил первый испытательный полет 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 50 минут назад
Прототип корабля Starship совершил испытательный полет
Фото: РИА Новости
Прототип корабля Starship, который разрабатывает компания SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, успешно совершил первый испытательный полет.
Запуск состоялся 4 августа в деревне Бока-Чика штата Техас в 18.57 по местному времени (2.57 мск 5 августа). Прототип корабля Starship SN5 без экипажа поднялся в воздух на высоту 150 метров и приземлился после короткого испытательного полета, сообщил портал Space.com.
Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип — Starship SN3 — лопнул при наддуве жидким азотом. В феврале еще один прототип — Starship SN1 — разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.
Видео дня. В Сети обсуждают развод Галкина и Пугачевой
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Астронавт НАСА сравнил Crew Dragon со зверем Астронавт НАСА сравнил Crew Dragon со зверем Россия выигрывает гонку в создании вакцины от COVID-19 Россия выигрывает гонку в создании вакцины от COVID-19 С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М» С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
Комментарии
Наука и техника , Армия , Войска , Катастрофы , Оружие , Технологии , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Видео
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
00:38
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Армия Оружие
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
01:02
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
Происшествия
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
00:50
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
Происшествия
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
00:36
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
В мире Общество
Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
01:18
Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
Происшествия В мире
Появилось видео развертывание РЛС «Каста»
00:59
Появилось видео развертывание РЛС «Каста»
Армия
Появилось видео спасения с необитаемого острова
00:55
Появилось видео спасения с необитаемого острова
Происшествия
Полицейские спасли ребёнка и попали на видео
02:51
Полицейские спасли ребёнка и попали на видео
Общество
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
00:14
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
Происшествия
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение