Развеяны мифы о работе компьютеров 

Эксперты «Роскачества» опровергли популярные мифы о работе персональных компьютеров. Соответствующее исследование было опубликовано на сайте организации.

Одним из распространенных заблуждений является миф о том, что жесткий диск и процессор со временем начинают работать медленнее. По словам специалистов, определенной связи между замедлением компонентов и компьютера и сроками их функционирования обнаружено не было. В большинстве случаев диски и процессоры тормозят не из-за «уставания», а по причине физического ущерба. Часто проблемы с быстродействием компонентов связаны с операционной системой.

В «Роскачестве» заметили, что многие пользователи ПК уверены в том, что наличие большого количества файлов замедляет работу системы. Специалисты развеяли этот миф, подчеркнув, что скорость работы современных дисков не связана с их загруженностью. Исключениями являются случаи, когда жесткий диск с операционной системой загружен более чем на 90 процентов. В этой ситуации ОС может не хватать пространства для оперативной работы.

Очередным заблуждением пользователей также назвали веру в то, что производители компьютеров специально выпускают обновления, которые тормозят старые девайсы. Эксперты подчеркнули, что после выхода актуального апдейта компьютер действительно может замедлиться. По мнению организации, в этом нет заговора: иногда устройство действительно может иметь слабые характеристики, не совместимые для работы с современными ОС.

Последним мифом, опровергнутым специалистами организации, стало утверждение о том, что если компьютер не выключать, он будет работать быстрее. «Если оставлять устройство включенным достаточно долго, память забивается остаточными процессами», — заявили эксперты. В исследовании организации говорится, что для оптимальной работы компьютера его необходимо перезагружать хотя бы два раза в неделю.