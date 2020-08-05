Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Развеяны мифы о работе компьютеров 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Развеяны мифы о работе компьютеров
Фото: depositphotos.com
Эксперты «Роскачества» опровергли популярные мифы о работе персональных компьютеров. Соответствующее исследование было опубликовано на сайте организации.
Одним из распространенных заблуждений является миф о том, что жесткий диск и процессор со временем начинают работать медленнее. По словам специалистов, определенной связи между замедлением компонентов и компьютера и сроками их функционирования обнаружено не было. В большинстве случаев диски и процессоры тормозят не из-за «уставания», а по причине физического ущерба. Часто проблемы с быстродействием компонентов связаны с операционной системой.
В «Роскачестве» заметили, что многие пользователи ПК уверены в том, что наличие большого количества файлов замедляет работу системы. Специалисты развеяли этот миф, подчеркнув, что скорость работы современных дисков не связана с их загруженностью. Исключениями являются случаи, когда жесткий диск с операционной системой загружен более чем на 90 процентов. В этой ситуации ОС может не хватать пространства для оперативной работы.
Очередным заблуждением пользователей также назвали веру в то, что производители компьютеров специально выпускают обновления, которые тормозят старые девайсы. Эксперты подчеркнули, что после выхода актуального апдейта компьютер действительно может замедлиться. По мнению организации, в этом нет заговора: иногда устройство действительно может иметь слабые характеристики, не совместимые для работы с современными ОС.
Последним мифом, опровергнутым специалистами организации, стало утверждение о том, что если компьютер не выключать, он будет работать быстрее. «Если оставлять устройство включенным достаточно долго, память забивается остаточными процессами», — заявили эксперты. В исследовании организации говорится, что для оптимальной работы компьютера его необходимо перезагружать хотя бы два раза в неделю.
Видео дня. Галкин отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Последние новости
Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами В России выявили 5204 новых случая заражения коронавирусом В России выявили 5204 новых случая заражения коронавирусом Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100 Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
«Съел бы Януковича»: Путин о цене за Крым
«Съел бы Януковича»: Путин о цене за Крым
Видео
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
00:50
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
Происшествия
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
00:36
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
В мире Общество
Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
01:18
Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
Происшествия В мире
Появилось видео развертывание РЛС «Каста»
00:59
Появилось видео развертывание РЛС «Каста»
Армия
Появилось видео спасения с необитаемого острова
00:55
Появилось видео спасения с необитаемого острова
Происшествия
Полицейские спасли ребёнка и попали на видео
02:51
Полицейские спасли ребёнка и попали на видео
Общество
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
00:14
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
Происшествия
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
00:50
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
00:57
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение