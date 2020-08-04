Названы плюсы от скрещивания человека с неандертальцами

Биологи из Университета Вандербильта обнаружили, что неандертальцы передали Homo sapiens некоторые аллели генов, которые присутствовали у общего предка двух видов. О своем открытии авторы сообщили в журнале Nature Ecology & Evolution.

Неандертальцы — ныне вымершие родственники человека разумного, — долгое время жили в Европе, Центральной и Южной Азии. Их предки уже мигрировали туда 700 тысяч лет назад. Homo sapiens, начавшие переселившиеся в Центральную Азию и на Ближний Восток 100 тысяч лет назад, встречались с неандертальцами и нередко смешивались с ними. Поэтому ДНК неандертальцев присутствует у некоторых современных людей.

Авторы новой работы теперь показали, что некоторые аллели этих древних последовательностей даже оказывают положительный эффект на их хозяев. На практике эти реинтродуцированные последовательности могли бы помочь регулировать негативные черты, связанные с ДНК неандертальцев, включая аутоиммунные заболевания и нервно-психические расстройства.

Исследователи использовали данные двух генетических проектов — 1000 Genomes Project и Neanderthal genome project. В результате авторы смогли обнаружить у современных людей уникальный набор последовательностей ДНК, принадлежащих предкам человека разумного и остававшихся неактивными вплоть до скрещивания с неандертальцами. Возможно, эти аллели помогли продлить жизнь Homo sapiens, защитив их здоровье от некоторых заболеваний.

По словам ученых, полученные данные можно использовать для уточнения шкалы эволюционной истории.